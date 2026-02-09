В Подмосковье установили более 1 500 кормушек для птиц в рамках акции

В Подмосковье продолжается акция «Покорми птиц», в рамках которой с 29 января установили свыше 1500 кормушек для зимующих птиц, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Зимой многие животные Подмосковья впадают в спячку, чтобы пережить холодный сезон. Однако ряд видов птиц остаются зимовать в регионе и нуждаются в поддержке. Для их помощи министерство экологии и природопользования Московской области ежегодно организует акцию «Покорми птиц».

С 29 января по апрель 2026 года в Подмосковье уже установили более 1 500 кормушек. Жители могут присоединиться к акции, изготовив и разместив кормушки, а также регулярно пополняя их кормом. Это способствует сохранению видового разнообразия птиц и оживляет зимние пейзажи.

В то же время такие животные, как ежи, барсуки, сурки и суслики, впадают в спячку, снижая температуру тела и замедляя обмен веществ. Холоднокровные обитатели, например лягушки и черепахи, проводят зиму в анабиозе на дне водоемов, что позволяет им пережить холода без доступа к кислороду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.