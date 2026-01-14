В Подмосковье услугу по выплатам семьям с детьми-инвалидами дополнили умным сервисом

На портале госуслуг Московской области внедрили сервис предпроверки заявлений на выплату по уходу за ребенком-инвалидом, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг Московской области оптимизировали услугу «Выплата по уходу за ребенком-инвалидом». В онлайн-форму добавили сервис предпроверки ранее поданных заявлений. Если аналогичное обращение уже находится на рассмотрении, система предупредит пользователя. Это позволяет избежать повторной подачи, снизить нагрузку на ведомство и сэкономить время заявителей, пояснили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом с третьей степенью ограничения способности к самообслуживанию может оформить один из родителей, опекун, попечитель или приемный родитель. Для этого ребенок и заявитель должны быть гражданами Российской Федерации и проживать в Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» – «Доступная среда». Решение о назначении выплаты поступает в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. Размер ежемесячной выплаты составляет 18 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.