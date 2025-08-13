В Подмосковье услугой по перераспределению земли воспользовались более 33 тыс раз

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано свыше 33 тысяч заявлений на перераспределение земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Воспользоваться электронной услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются владельцами земельных участков, смежных с территорией из состава муниципальной или государственной земли.

При перераспределении земель право собственности на новообразованный участок возникает в соответствии с соглашением, заключенным между заявителем и администрацией муниципалитета. Подписать такое соглашение можно электронной цифровой подписью.

В рамках оказания онлайн-услуги заявление на заключение соглашения автоматически поступит в личный кабинет на регпортале. Документ будет сформирован после постановки нового участка на кадастровый учет и определения его стоимости.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.