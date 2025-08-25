В Подмосковье услугой для опекунов совершеннолетних воспользовались более 1,1 тыс раз

С начала года электронной услугой «Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего» воспользовались более 1,1 тыс. раз. Подать заявление можно на портале госуслуг Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Ежегодный отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом нужно подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Помимо этого, если опекуна освобождают от его обязанностей, то такой отчет подается в течение трех дней.

Услуга доступна на региональном портале. Она предоставляется бесплатно. Чтобы воспользоваться ею, заявителю необходимо авторизоваться на региональном портале, заполнить онлайн-форму, приложить документы и направить отчет на рассмотрение. Ответ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

К услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет сведения обо всех подопечных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.