В Подмосковье услуга по транспортной карте Стрелка вошла в топ недели

Более 3,8 тыс. раз жители Подмосковья воспользовались услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» на региональном портале госуслуг за прошедшую неделю. Сервис вошел в число самых востребованных, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чаще всего за отчетный период жители оформляли онлайн-выписку из домовой книги — свыше 19,2 тыс. заявок. Второе место заняла услуга по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области, которой воспользовались более 10 тыс. раз.

В число популярных сервисов также вошли «Запись в кружки и секции» — более 7,6 тыс. заявлений, а также присвоение адреса — свыше 4,4 тыс. обращений.

Всего на региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Оформить их можно и через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.