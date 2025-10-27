В Подмосковье услуга для педагогов вошла в топ госуслуг за неделю

На прошедшей неделе на портале госуслуг Московской области подали более 5,5 тыс. заявлений на профессиональную аттестацию педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Аттестация педагогических работников» поможет получить квалификационную категорию: первую, высшую, педагог-наставник или педагог-методист (для учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию). Подать заявление могут педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных и частных организациях, находящихся в ведении Московской области.

Самой популярной услугой недели стала запись в кружки и секции. Жители Подмосковья подали более 28 тыс. онлайн-заявлений на ее получение. На втором месте по популярности стала услуга по выдаче выписки из домовой книги (более 18,6 тыс. заявлений). В рейтинг госуслуг также вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (порядка 10 тыс. заявок) и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 7,5 тыс. заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.