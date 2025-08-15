В Подмосковье ускорили срок получения лицензии на пользование недрами

На региональном портале государственных услуг оптимизировали услугу по предоставлению права пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Благодаря оптимизации срок предоставления услуги сократился с 60 до 13 рабочих дней. Теперь заявители могут получить право пользования недрами и лицензию на территории региона в 4 раза быстрее.

Услуга «Предоставление права и оформление лицензий на пользование участками недр (ОПИ)» размещена на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра». Пользователи смогут заполнить заявление онлайн и на установленный документом срок получить лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.