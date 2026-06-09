В Подмосковье ускорили экологическую экспертизу на 9 дней

Процедуру государственной экологической экспертизы региональных объектов упростили на портале госуслуг Московской области. Срок оказания услуги сократился на девять рабочих дней за счет цифровизации процессов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале обновили услугу «Государственная экологическая экспертиза региональных объектов». Внештатные эксперты Минэкологии получили возможность множественного подписания заключения с помощью электронной цифровой подписи.

«У внештатных экспертов Минэкологии появилась возможность множественного подписания заключения с помощью электронной цифровой подписи. Это не просто техническое улучшение, а реальный шаг к снижению бюрократической нагрузки. Благодаря оптимизации услуги и исключению очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на 9 рабочих дней», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Документы и экспертиза». Она предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют деятельность с возможным воздействием на окружающую среду.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и прикрепить документы. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.