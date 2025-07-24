В Подмосковье упростили услугу по согласованию перепланировки помещения

На региональном портале госуслуг оптимизировали услугу по согласованию переустройства или перепланировки помещения в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Услуга по согласованию перепланировки помещения стала еще удобнее. Так, собственники теперь могут дать своё согласие на проведение работ в личном кабинете регпортала. Также можно онлайн узаконить ранее сделанную перепланировку и оформить акт на уже выполненные работы. Прежде для этого надо было идти в суд», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, теперь при образовании новых помещений в результате перепланировки или изменения их параметров администрация муниципалитета самостоятельно внесет изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет, а также зарегистрирует право собственности в Росреестре.

Получить услугу могут собственники квартир и нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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