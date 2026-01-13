В Подмосковье упростили проверку разрешенного использования земельных участков

На региональном портале Московской области оптимизировали услугу по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков. Теперь пользователям стало удобнее заполнять электронную форму: расширен функционал предзаполнения полей, а система автоматически проверяет и приводит вид разрешенного использования к классификатору после ввода кадастрового номера.

Если характеристики участка отсутствуют, сервис подскажет дальнейшие действия. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в разделе «Гражданам» – «Земля» – «Оформление и регистрация». Она предоставляется бесплатно. Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, выбор категории заявителя и заполнение формы. Результат поступает в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.