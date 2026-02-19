В Подмосковье упростили оформление выплат при рождении третьего ребенка

На региональном портале госуслуг Подмосковья оптимизировали сервис для оформления выплат при рождении третьего и последующих детей. Теперь система автоматически проверяет наличие действующих мер поддержки и рассчитывает возраст родителей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг Подмосковья упростили процесс подачи заявлений на получение денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей. Обновленный сервис автоматически проверяет, назначена ли уже выплата или находится ли заявление на рассмотрении. В случае совпадения соответствующее уведомление появляется на экране.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник пояснила, что сервис также самостоятельно рассчитывает возраст заявителя и его супруга, который не должен превышать 35 лет на дату рождения ребенка.

Услуга доступна в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Многодетным и малообеспеченным» на портале госуслуг. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение по заявке поступает в личный кабинет пользователя в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.