В Подмосковье упростили оформление выплат при осложнениях после прививок

На региональном портале список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации сократили в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«Пациенту для оформления выплаты теперь достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения. При подаче онлайн-заявления родственниками также потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи. При этом если за выплатой обратится дальний родственник, то он должен будет предоставить документ, подтверждающий родство», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жителям Подмосковья, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере 10 тысяч рублей. Граждане, ставшие инвалидами из-за поствакцинальных осложнений, имеют также право на ежемесячную денежную компенсацию в размере 1 636 рублей (сумма ежегодно индексируется). Кроме того, в случае смерти пациента из-за осложнений, один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

Подать заявление на оформление пособия или компенсации можно на региональном портале. Электронная услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.