сегодня в 13:35

В Подмосковье учителей информатики приглашают на бесплатную диагностику

С 5 ноября по 30 декабря технологическая образовательная платформа «Яндекс Учебник» проводит бесплатную диагностику для учителей информатики. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Диагностика включает три тематических модуля: теоретические основы информатики; цифровая грамотность и информационные технологии; алгоритмы и программирование. Время выполнения каждого модуля займет около 1 часа.

В результате диагностики каждый участник получит электронный сертификат, личный профиль с указанием уровня освоения навыков и рекомендации по восполнению профессиональных дефицитов.

Задания прошли экспертизу в Российской академии образования и получили положительное заключение. Проект уже опробовали учителя и методисты из более чем 20 регионов России.

Подробности участия — на сайте «Яндекс Учебник»: https://education.yandex.ru/uchebnik/diagnostics/teacher.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.