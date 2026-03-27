В Подмосковье торжественно отпраздновали День образования войск национальной гвардии Российской Федерации

В Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине войск правопорядка. В торжестве приняли участие более 250 человек, среди которых руководство и личный состав подмосковного главка Росгвардии, а также кадеты и курсанты подшефных классов. Почетными гостями стали руководство Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии, начальник Главного управления Росгвардии по городу Москве, руководство Правительства Московской области и Московской областной Думы, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Праздничное мероприятие началось с церемонии возложения цветов к Мемориалу славы. Собравшиеся почтили память воинов Отечества минутой молчания.

Для гостей была развернута выставка вооружения, экипировки и специальных средств, включая беспилотные летательные аппараты, активно применяемые в служебной деятельности. На открытой площадке разместилась экспозиция бронированной техники.

С приветственным словом к участникам обратился начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Сергей Новичков.

«Сегодня мы отмечаем особую дату — десятилетие со Дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. К этому рубежу мы подошли выполняя поставленные задачи, преодолевая трудности, принимая ответственные решения и ежедневно подтверждая верность служебному долгу. Десять лет — это время становления сильного, современного и по-настоящему боеспособного ведомства. За эти годы Росгвардия уверенно заняла ключевое место в системе обеспечения безопасности государства», — отметил Новиков.

Более 50 офицеров, сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области были награждены медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами, нагрудными знаками и ценными подарками. Ряду офицеров вручены погоны с очередными и внеочередными специальными званиями.

Завершился праздник концертом ансамбля песни и пляски отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.