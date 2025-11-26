В Подмосковье свыше половины врачей используют в работе искусственный интеллект

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, в ходе которого обсуждалась доступность первичного звена медпомощи. Мероприятие прошло в поликлинике № 2 городского округа Химки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы уделяем особое внимание качеству, доступности и технологичности медицинской помощи. В приоритетах у нас — профилактика заболеваний, внедрение цифровых инструментов, которые повышают эффективность управления, улучшают взаимодействие между врачом и пациентом, а также развитие первичного звена», — сказал председатель комитета Андрей Голубев.

Он также отметил, что для диагностики и лечения пациентов в регионе активно внедряются цифровые технологии, направленные на помощь врачу и узким специалистам.

«Это обработка рентгенологических снимков, КТ-снимков, результатов ЭКГ с помощью искусственного интеллекта. Это уже реальность сегодняшнего дня. Для удобства жителей региона проводятся телемедицинские консультации. Благодаря системе электронной записи как для пациентов, так и для врачей значительно повысилось удобство и эффективность процесса назначения приемов, существенно снизилась нагрузка на регистратуру», — отметил Андрей Голубев.

Директор ГКУ Московской области «Центр внедрения изменений и обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Московской области» Егор Казин отметил, что ИИ — тренд последнего года.

По поручению зампредседателя правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина в каждом городском округе был проведен опрос среди врачей, в 55 организациях.

«57% респондентов уже знакомы с искусственным интеллектом и применяют его. Также 57% используют искусственный интеллект в рабочих задачах. Из них 69% применяют его регулярно, а 41% удовлетворены используемыми сервисами в рабочих задачах», — привел данные Егор Казин.

Он также рассказал, как ИИ внедряется на территории Московской области.

В 2023–2024 годах ИИ внедрялся в телерадиологии для распознавания снимков. Основные результаты — снижение врачебных ошибок на 37% и сокращение времени на описание. Теперь рентген, маммография и флюорография описываются в течение 24 часов, а МРТ и КТ — до 3 суток, в зависимости от модальности и сложности.

Далее внедрялся голосовой ввод. Это алгоритмы, которые преобразуют устную речь в цифровой текст. Основные пользователи — врачи УЗИ и рентгенологии. Эффективность заполнения медицинских документов повысилась на 47%.

Аудио-видеоаналитика позволила снизить количество жалоб. Она применяется в регистратурах, что привело к сокращению времени ожидания. Камеры также подсвечивают места образования очередей.

Чат-бот «Денис» осуществляет сбор жалоб и анкетирование. В результате пациент приходит к врачу с уже собранным первичным анамнезом.

Также активно внедряются телемедицинские технологии. Продлить рецепты на лекарства можно без посещения поликлиники, проактивно.

Внедрен робот «Светлана». Это голосовой помощник, который напоминает о записи. Робот также собирает оценки о качестве приема.

Цифровой помощник «Аида» анализирует все исследования, жалобы и документы пациента. В результате у врача сразу будет предварительный диагноз и предлагаемые клинические рекомендации, чтобы он мог сопоставить их со своей точкой зрения.

Также цифровой помощник помогает заполнять медкарту. Это сокращает время приема, позволяя уделить больше внимания пациенту, увеличивает число обслуживаемых пациентов и снижает количество ошибок в диагнозах.

«Эффекты, которые мы получили за несколько лет проведенной работы, — это определение мелких патологий до 5% от общего числа незаметных глазу врача. При использовании ИИ в качестве второго мнения при оценке снижена нагрузка на врачей на 50%, достигнуто снижение врачебных ошибок в сложных случаях до 37% и, соответственно, сокращение времени на описание –до 3 минут», — добавил Егор Казин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.