В Подмосковье свыше 17 тыс пар поженились с начала года

В Московской области порядка 17 тысяч пар поженились с начала года. Подать заявление на регистрацию брака можно через мобильное приложение госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвитияи Подмосковья.

«Для молодоженов мы запустили удобный портал «Свадьбы в Подмосковье», где можно подобрать любую локацию для торжества. Отмечу, что у нас в регионе более 60 мест, среди которых парки, где бесплатно и с комфортом можно зарегистрировать брак», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Бесплатно провести торжественную регистрацию брака можно в 25 парках Подмосковья, а также в парк-отелях, усадьбах, музеях и других интересных локациях.

Первый зампред добавила, что для пар, которые хотят выбрать свою локацию, есть и такое предложение: регистратор проведет церемонию бракосочетания в любой понравившейся локации, например, даже в поле и на красивом берегу реки. Для этого достаточно оставить заявку на портале wedding.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.