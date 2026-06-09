В Подмосковье студенты колледжа «Подмосковье» сдают демоэкзамены

Месяц демонстрационных экзаменов проходит в колледже «Подмосковье» в Московской области. На этой неделе испытания сдают будущие специалисты по гостиничному делу, металлообработке и ремонту автомобилей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты направления «Гостиничное дело» выполняют практические задания, максимально приближенные к реальной работе. Они заселяют и выселяют гостей на русском и английском языках, оформляют бронирование в системе Opera, анализируют переписку с клиентами и отчеты ночного аудита, а также отрабатывают алгоритм работы с жалобами.

Будущие операторы-наладчики металлообрабатывающих станков демонстрируют навыки работы с современным оборудованием. В рамках экзамена они загружают режущий инструмент, проводят измерение и калибровку фрезы. Эксперты оценивают точность выполнения операций и соблюдение технологических процессов и требований безопасности.

Студенты специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» проходят испытания в условиях, приближенных к автосервису. Они диагностируют неисправности бортовой сети, проверяют работу датчиков, выполняют разборку и сборку двигателя, а также проверяют углы установки колес и заменяют тормозные колодки.

В колледже подчеркнули, что демонстрационный экзамен позволяет объективно оценить уровень подготовки выпускников и дает работодателям возможность увидеть профессиональные компетенции будущих специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.