В Подмосковье стартует прием заявок на региональный этап «ГосСтарт.Стажировки»

28 апреля стартует открытие регистрации на региональный этап «ГосСтарт.Стажировки», в рамках которого реализуются неоплачиваемые стажировки в федеральных государственных органах, исполнительных органах субъектов Российской Федерации, а также в органах местного самоуправления для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет с целью повышения привлекательности государственной и муниципальной службы. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В текущем году запланировано проведение регионального этапа направления в соответствии со следующими сроками:

регистрация: с 28 апреля по 30 мая 2025 года;

рассмотрение заявок: с 31 мая по 7 июля 2025 года;

проведение стажировок: с 7 июля по 29 августа 2025 года.

Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Контактное лицо – менеджер проектного офиса программы Мещанинов Александр Сергеевич, тел.: 8 (952) 782-12-07, эл. почта: stazhirovki@госстарт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.