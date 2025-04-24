В Подмосковье стартует прием заявок на региональный этап «ГосСтарт.Стажировки»
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28 апреля стартует открытие регистрации на региональный этап «ГосСтарт.Стажировки», в рамках которого реализуются неоплачиваемые стажировки в федеральных государственных органах, исполнительных органах субъектов Российской Федерации, а также в органах местного самоуправления для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет с целью повышения привлекательности государственной и муниципальной службы. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
В текущем году запланировано проведение регионального этапа направления в соответствии со следующими сроками:
- регистрация: с 28 апреля по 30 мая 2025 года;
- рассмотрение заявок: с 31 мая по 7 июля 2025 года;
- проведение стажировок: с 7 июля по 29 августа 2025 года.
Прием заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».
Контактное лицо – менеджер проектного офиса программы Мещанинов Александр Сергеевич, тел.: 8 (952) 782-12-07, эл. почта: stazhirovki@госстарт.
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