В Подмосковье стартует новый выпуск проекта «Цифровой ликбез»

20 октября стартует новый выпуск проекта «Цифровой ликбез», подготовленный разработчиками экосистемы для бизнеса Контур. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый урок расскажет о полезной привычке под названием «цифровой субботник». Школьники научатся чистить кэш, отключать автозагрузку медиа, отправлять ссылки вместо больших файлов, настраивать уведомления для важных чатов. Простые правила помогут навести порядок в мобильных устройствах и тем самым позаботиться о себе и о природе.

Принять участие в проекте можно с 20 октября по 16 ноября. Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам. Все материалы представлены в виде анимационных роликов, которые подходят для учебной программы.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» был запущен при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.