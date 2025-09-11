В Подмосковье стартует новый учебный сезон проекта «Цифровой ликбез»

Яндекс стал партнером просветительского проекта «Цифровой ликбез». Эксперты компании в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым — например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности. Об этом сообщая пресс-служба организаторов.

Дипфейками называют сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например, политики или актеры. Дипфейки обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в том числе при общении с детьми. К примеру, они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах.

Урок представлен в формате мультфильма — об опасностях дипфейков зрителям расскажут рыбки из подводного города Кораллвиль. По сюжету главный герой, рыбка Ян, сталкивается с поддельным видео, на котором такая же рыбка, как он, летает над городом — чего другие сородичи не умеют. Решив повторить увиденное, Ян едва не попадает в беду. На его примере школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.

К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями — короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают не упустить ничего важного. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта.

«Новые обучающие видеоролики «Цифрового ликбеза», подготовленные экспертами Яндекса, затрагивают актуальную и важную тему — распознавание дипфейков. Кибермошенники все чаще используют эту технологию, поэтому важно научить молодое поколение не поддаваться на провокации, проверять и критически оценивать контент в сети. Видеоролики направлены на повышение цифровой грамотности школьников — они помогут изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного применения современных технологий.

Уверен, что полученные знания пригодятся и в повседневной жизни, и в будущей работе», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Генеративные нейросети открывают захватывающие возможности, но их не всегда используют в благих целях. Мы не можем научить детей безошибочно распознавать созданные с помощью ИИ подделки — порой это не под силу даже специалистам, — но можем объяснить базовые правила цифровой безопасности и привить привычку скептически относиться к контенту из мессенджеров и соцсетей», — сказал директор по информационной безопасности Яндекса Александр Каледа.

«Цифровой ликбез» — просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности. Все ролики и материалы доступны на сайте проекта.

