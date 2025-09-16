В Подмосковье стартовало социально-психологическое тестирование школьников

В Московской области началось поэтапное проведение ежегодного социально-психологического тестирования (СПТ) среди обучающихся в образовательных организациях. Оно охватит свыше 600 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Тестирование направлено на раннее выявление признаков асоциального и деструктивного поведения у детей, что позволит своевременно оказать поддержку детям и семьям, находящимся в группе риска.

В пресс-службе ведомства отметили, что социально-психологическое тестирование-2025 является одним из крупнейших профилактических проектов в системе образования Подмосковья. Оно проводится анонимно и на добровольной основе с соблюдением всех норм конфиденциальности. Полученные результаты будут использованы для организации индивидуальной психолого-педагогической помощи и поддержки.

Безопасность, здоровье и эмоциональное благополучие каждого ребенка остаются приоритетом для образовательных учреждений Московской области.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.