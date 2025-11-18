В Подмосковье стартовали окружные форумы отделений «Единой России». Как рассказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, их проведение является логичным продолжением регионального форума партии «Подмосковье 2026». Задачи, обозначенные в рамках общерегионального форума, будут детализированы на местах с учетом муниципальной специфики, передает пресс-служба партии.

Напомним, форум «Подмосковье 2026» прошел 3 октября в Красногорске, его открыл губернатор региона Андрей Воробьев.

«Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы — все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего Президента», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что в преддверии большого политического сезона необходимо, как и прежде, своевременно отвечать на вызовы и разъяснять жителям, как идет преображение региона.

Окружные форумы «Единой России» будут проходить до начала декабря, в них примут участие депутаты Госдумы, Мособлдумы, муниципальных Советов, а также местные секретари партии, члены местных политсоветов, участники СВО и члены их семей, волонтеры.

«Напомню, на форуме „Подмосковье 2026“ мы обсудили приоритетные задачи на предстоящий год: реализация Народной программы, отчет об уже проделанной работе и сбор новых наказов, совершенствование поддержки участников СВО и их семей», — сообщил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.