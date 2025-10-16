В Подмосковье стартовала регистрация на VII Всероссийский форум «Дигория»

7 октября стартовала регистрация VII Всероссийский Форум «Дигория», который пройдет с 17 по 22 ноября 2025 года в Московской области. Организаторами мероприятия выступают Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке федерального государственного автономного учреждения «Дирекция по организации молодежных форумов и программ». Регистрация продлится до 23:59 (по московскому времени) 27 октября 2025 года, сообщает пресс-служба организаторов.

За 7 лет форум стал ключевой молодежной площадкой по разработке смысловых ориентиров развития России. Мероприятие объединит ученых и практиков социально-гуманитарной сферы и креативных индустрий для решения задач, сформулированных на основе стоящих перед страной вызовов.

В рамках Форума реализуется пять профильных направлений:

«Искусственный интеллект» — выработка новых подходов к применению технологий искусственного интеллекта в сферах коммуникаций и управления;

«Образ эпохи» — создание технического задания по формированию и продвижению уникального социокультурного кода современной России;

«Креативные технологии» — разработка концепций проведения государственных праздников;

«Социальная архитектура» — разработка практикоориентированных социальных проектов с целью их дальнейшей реализации в регионах РФ;

«Гражданское просвещение» — разработка концепции образовательных курсов для специалистов общественно- политической сферы.

К участию в Форуме приглашаются дипломированные специалисты, аспиранты, молодые ученые и практики политической сферы в возрасте до 35 лет включительно.

Конкурсный отбор участников форума проводится заочно в три последовательных этапа.

Первым этапом является подача заявок через платформу «Россия — страна возможностей»: https://project.rsv.ru/start-screen/1386823a-00ad-452b- b345-d6e43e261f65.

Конкурсантам необходимо заполнить анкету и прикрепить портфолио, выполненное по образцу в срок до 23:59 (по московскому времени) 27 октября 2025 года.

Второй этап доступен участникам, успешно прошедшим первый этап и оценку портфолио. Он включает в себя выполнение заданий по профилю направлений в срок до 23:59 (по московскому времени) 29 октября 2025 года. Дополнительная информация о проведении второго этапа отразится в личном кабинете на платформе «Россия — страна возможностей», а также будет направлена на адреса электронных почт участников.

Третий этап отбора включает в себя дистанционное собеседование с руководителем направления. Дополнительная информация о проведении третьего этапа будет направлена на адреса электронных почт участников, прошедших второй этап отбора.

Кроме того, с 7 октября 2025 года Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проводит прием заявок на V Национальную премию «Дигория», направленную на выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Лауреаты Премии получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым образовательным модулям. Возглавляет Экспертный совет Премии Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Дмитриевич Харичев.

Премия вручается по 3 номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации». Подробнее ознакомиться с информацией и подать заявку для участия в Премии можно на официальном сайте Платформы «Дигория» (https://digoriya.ru/award). Регистрация на Премию продлится до 23:59 (по московскому времени) 27 октября 2025 года.

В ходе Форума участники смогут воспользоваться всеми возможностями экосистемы Платформы «Дигория»: пройти диагностику профессиональных компетенций, получить оценку личностного потенциала, пройти собеседования с работодателями и обсудить возможности сотрудничества с Карьерным центром Polit.Job. Помимо этого, они примут участие в командообразовании от Центра реализации проектов социально- гуманитарного профиля Государственного университета управления и стратегической сессии по формулированию ответов на современные вызовы от Мастерской политического образования «Дигория» Мастерской управления «Сенеж».

Все расходы, связанные с питанием и проживанием участников, берет на себя принимающая сторона. Трансфер до места проведения форума оплачивается направляющей стороной или участниками самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.