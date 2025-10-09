сегодня в 14:30

В Подмосковье стартовала олимпиада по финансовой грамотности для школьников

Во второй раз в Подмосковье стартует олимпиада для школьников по финансовой грамотности. Она проходит в рамках проекта, организованного министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Ассоциацией председателей советов МКД региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Учащимся 7-11 классов предлагается пройти 2 этапа испытаний в онлайн формате на умение ориентироваться не только в финансовых вопросах, но и бытовых, анализировать экономическую ситуацию и предлагать практические решения повседневных задач.

На первом этапе участники выполняют 5 тестовых вопросов. После успешного завершения этих испытаний открывается доступ ко второму этапу, включающему 10 тестовых заданий и 3 творческие задачи, требующие развернутых ответов.

Олимпиада проходит с 22 сентября по 31 октября. В течение этого периода можно решать задания в удобном для себя темпе, важно уложиться до завершения олимпиады.

По результатам всех этапов комиссия выберет лучших участников, среди которых определит победителей и призеров. Всего наградами будут отмечены 15 финалистов, включая обладателей первых трех мест и 12 четвертых мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.