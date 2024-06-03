В Подмосковье стартовала акция МосОблЕИРЦ «Удача в быстрых платежах»

1 июня в Подмосковье началась акция МосОблЕИРЦ «Удача в быстрых платежах». Шанс выиграть 3 999 рублей есть у каждого клиента расчетного центра, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для этого нужно полностью оплатить коммунальный счет через Систему быстрых платежей любым из способов: в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ на сайте; в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте мособлеирц.рф.

Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в квитанции в графе «Итого к оплате». Оплатить счет нужно до 15 числа.

Акция пройдет в июне и в июле. Раз в месяц 10 победителей выберет генератор случайных чисел. Выигрыш — 3 999 рублей — будет зачислен на лицевой счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно по ссылке.

Оплатить коммунальные счета для участия в акции нужно с 1 по 15 июня и с 1 по 15 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.