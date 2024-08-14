В Подмосковье начался прием работ на Всероссийский конкурс информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля — Россия 2024». Для участия в конкурсе приглашаются как представители медиасообщества, так и индивидуальные авторы, включая блогеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс в этом году предусматривает ряд интересных номинаций как для СМИ, так и для индивидуальных авторов. Для представителей СМИ доступны номинации «Спорт для всех», «Национальный колорит», а также тематические категории, связанные с Годом семьи, такие как «Семейные династии», «Семейный бизнес за городом, истории успеха», «Семейный сельский туризм». Для индивидуальных авторов предусмотрены номинации: «Мое дело», «Территория жизни», «Блогосфера».

Победители в каждой номинации будут награждены денежными призами: 90 тысяч рублей за первое место, 60 тысяч рублей за второе и 41 тысячу рублей за третье.

В ведомстве уточнили, что принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на официальном сайте: агроконкурс.рф.

Итоги будут подведены в октябре текущего года, а победителей пригласят на торжественную церемонию награждения. Все вопросы по участию можно задать по телефону 8 (800) 333-24-35 или написав на электронную почту: Info@агроконкурс.рф.

Конкурс проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с целью выявления и поощрения проектов, способствующих созданию положительного образа сельских территорий, повышению привлекательности работы за городом, развитию сельского туризма, сохранению традиций и семейных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.