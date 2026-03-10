В Подмосковье стартовал урок по безопасному общению в мессенджерах

В Московской области начался новый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников. Программа посвящена безопасному общению в мессенджерах и будет доступна до 10 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Урок подготовили эксперты команд VK и MAX. Школьникам объясняют, как настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, зачем нужен «Безопасный режим» и как функция «Семейная защита» помогает родителям обеспечивать приватность детей.

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте проекта «Цифровой ликбез». Анимационные ролики можно использовать в учебной программе, они рассчитаны не только на учеников, но и на педагогов и родителей.

Для закрепления знаний участникам предлагают пройти тест из 10 вопросов. По итогам выдается сертификат. Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.