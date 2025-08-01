В Подмосковье стартовал седьмой отбор на получение ИТ-грантов

На портале госуслуг Московской области стартовал новый отбор на предоставление ИТ-грантов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Государственные меры поддержки формируются исходя из реальных задач ИТ-сферы. В Подмосковье каждая компания, работающая в области информационных технологий и отвечающая установленным требованиям, может претендовать на грант. Такие программы помогают отрасли расти, усиливают ее конкурентоспособность и открывают новые возможности для развития региона», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.