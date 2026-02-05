В Подмосковье стартовал сбор гуманитарной помощи ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества, который вся страна традиционно отмечает 23 февраля, «Волонтеры Подмосковья» запустили акцию «Доброе дело — нашим защитникам» в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Координацией добровольческого движения в регионе занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщает пресс-служба партии.

«Помимо повседневной работы по сбору гуманитарной помощи, наши волонтеры стараются уделять особое внимание участникам СВО в преддверии праздников. День защитника Отечества для нас особенно ценен и важен — мы живем в одно время с настоящими героями, которые прямо сейчас защищают нашу Родину. Поддержать их — наш общий долг», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

До 8 февраля каждый желающий сможет внести свой вклад, принеся гуманитарную помощь в один из многочисленных пунктов сбора, расположенных по всей области. После завершения сбора, с 9 по 13 февраля, все собранное будет централизованно доставлено в Региональный распределительный центр в Одинцово, а оттуда — бойцам на Донбасс.

Список необходимого сформирован исходя из актуальных запросоввоеннослужащих. Это не только продукты длительного хранения, такие как консервы, сгущенка, шоколад, чай и кофе, но и предметы первой необходимости. Особый упор делается на медицинские принадлежности: от гемостатических бинтов, перевязочных пакетов и кровоостанавливающих жгутов до обезболивающих, антивирусных препаратов и мазей для заживления ран. Не менее важны средства гигиены, в первую очередь влажные салфетки, а также качественное термобелье, треккинговые носки, флисовые шапки и перчатки, которые помогают противостоять холоду.

Особое внимание уделяется качеству передаваемых вещей — принимаются только новые товары или изделия, а продукты должны иметь достаточный срок годности.

Отдельной строкой идут технические средства. Это генераторы, тепловые пушки, мощные пауэрбанки, специальные дрон-детекторы (такие как «Булат», «Асель», «Юрка») и цифровые радиостанции.

С полным и подробным перечнем того, что можно передать волонтерам, можно ознакомиться на сайте движения.

На сегодняшний день на территории региона работает 86 постоянных волонтерских пункта сбора гуманитарной помощи. Полный список адресов с контактными телефонами и графиком работы опубликован также на официальном сайте движения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.