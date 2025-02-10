В Подмосковье стартовал прием заявок на получение премии молодыми учеными

С 10 февраля министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области начало прием заявок на участие в конкурсном отборе на соискание «Ежегодной премии губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов». Прием заявок на получение премии в этом году продлится до 31 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2025 году размер одной премии составит 700 тыс. рублей. Премии присуждаются за достижение молодыми учеными и специалистами выдающихся научных и (или) научно-технических результатов и их практическое применение, обеспечивающее продвижение инноваций в экономику и социальную сферу. К участию в конкурсном отборе приглашаются молодые ученые и авторские коллективы.

«Премия Губернатора Московской области для молодых ученых в регионе работает с 2012 года. За этот период всего было присуждено 190 премий. В 2025 году мы распределим 15 премий среди наиболее выдающихся разработок и достижений подмосковных ученых. Общий объем программы составит 10,5 млн рублей. Прием заявок продлится до 31 марта», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году получателями премии губернатора Московской области также стали 15 молодых ученых и авторских коллективов. Так, премию получил научный сотрудник Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (Черноголовка), кандида химических наук Азат Акбулатов. Его разработка касалась повышения эффективности солнечных батарей — специалисту удалось увеличить износостойкость солнечных батарей, значительно повысив экономическую целесообразность их использования.

Арина Бажина — младший научный сотрудник ИСМАН (Черноголовка), получила премию за разработку технологии получения новых композитных материалов с повышенными и регулируемыми физико-механическими характеристиками. Эти материалы, в частности, могут применяться для улучшения характеристик средств индивидуальной защиты (бронежилеты), а также для защиты, например, авиатехники.

Также в прошлом году премии были удостоены ученые и коллективы за разработки и исследования в ядерной физике, биохимии, биологии, медицине и других направлениях науки.

Подробная информация о проведении конкурса и полный комплект документов доступны на сайте Мининвеста Подмосковья.

Заявки принимаются по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Бизнес-центр «Новатор», 12 этаж, кабинет 12.23 (обязательна предварительная запись для получения пропуска). Контакт для справок: 8 (498) 602-06-04 доб. 54202, VdovinaNV@Mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.