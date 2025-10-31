В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры агропромышленного комплекса»

Московская область приглашает руководителей в сфере сельского хозяйства принять участие в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса». Проект реализуется совместно платформой «Россия — страна возможностей» и Минсельхозом России и предназначен для поиска талантливых и перспективных профессионалов, готовых вносить значительный вклад в развитие отечественного сельского хозяйства и внедрение инновационных технологий в отрасль. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

К участию в конкурсе приглашаются руководители в возрасте от 18 лет, обладающие управленческим стажем не менее двух лет и опытом работы в агропромышленном комплексе, включая научные направления, связанные с отраслью. Конкурс состоит из нескольких этапов: предварительная регистрация, которая длится до 9 ноября включительно и осуществляется на сайте www.apk.rsv.ru; затем — дистанционный этап, запланированный с ноября по 20 декабря 2025 года, где участники пройдут онлайн-тестирование и выполнят задания, связанные с управленческими и профессиональными компетенциями. Следующим этапом станет контрольное компьютерное тестирование, назначенное на январь 2026 года, а финал пройдет в очной форме с 11 по 14 февраля 2026 года.

Победители станут слушателями программы для топ‑менеджеров агропромышленного комплекса в Мастерской управления «Сенеж», а финалисты смогут присоединиться к программе наставничества и перенять опыт у авторитетных руководителей отрасли. Также каждому участнику будут предоставлены рекомендации по развитию управленческих навыков — это станет важным подспорьем в построении карьеры.

В ведомстве отметили, что этот конкурс — отличная возможность для руководителей продемонстрировать свои лидерские качества и получить уникальный опыт для дальнейшего развития в сельскохозяйственной сфере, а также внести вклад в формирование современного и инновационного агропромышленного комплекса России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.