сегодня в 13:00

В Подмосковье стартовал прием заявок на III Всероссийский конкурс детей и молодежи

До 3 ноября 2025 года открыт прием заявок на заочный этап III Всероссийского конкурса детей и молодежи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В нем могут принять участие дети и молодые граждане в возрастных категориях:

7-9 лет и 10 — 13 лет — категория «Домовенок»;

14 — 17 лет — категория «Юный управдом»;

18 — 25 лет — категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

Участникам предлагается представить свои проекты и идеи в сфере создания доступной, благоприятной, комфортной и безопасной среды проживания.

Очный этап конкурса пройдет с 11 по 13 декабря 2025 года в Москве.

Проекты победителей очного этапа конкурса будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории муниципальных образований Российской Федерации.

Узнать подробнее о проведении конкурса можно на сайте.

В ведомстве отметили, что на заочный этап прошедшего в 2024 году было подано более 600 заявок, около 250 человек из 38 субъектов РФ презентовали свои проекты на очном этапе в городе Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.