В Подмосковье стартовал прием заявок на чемпионат для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»

Начался прием заявок для участия в конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Прием заявок осуществляется до 7 февраля 2025 года включительно.

Заявки принимаются через Яндекс форму по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.