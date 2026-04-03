В Подмосковье стартовал прием заявок на акцию «Зеленая весна»

В Московской области начался прием онлайн-заявок на участие в экологическом субботнике «Зеленая весна». Присоединиться к акции могут все желающие с 25 апреля по 24 мая, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Экологический субботник ежегодно организует неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. В Подмосковье инициативу поддерживает региональное министерство экологии.

«Зеленая весна» — одна из самых массовых экологических инициатив в России», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

«За время проведения субботников к ним присоединилось около 25 миллионов человек. Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в таких акциях, и мы призываем поддержать эту добрую традицию», — добавил он.

Подать онлайн-заявку можно с 1 апреля по 24 мая. Сами субботники пройдут с 25 апреля по 24 мая. Участники самостоятельно выбирают площадки и формат мероприятий: уборку мусора, высадку деревьев и цветов, проведение фестивалей, квестов и экологических игр.

Для самых активных организаторы подготовили конкурс «Я — участник «Зеленой Весны» с тремя номинациями, в которых можно представить свои экологические инициативы и проекты. Принять участие могут все желающие. 6+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.