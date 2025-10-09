В Подмосковье стартовал первый всероссийский агродиктант

8 октября дали старт Первому Всероссийскому Агродиктанту — масштабному образовательному проекту, организованному партией «Единая Россия» и Россельхозбанком. Акция продлится до 12 октября и призвана популяризировать аграрные профессии и повысить уровень знаний об агропромышленном комплексе России. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что в диктанте примут участие тысячи участников, среди которых фермеры, представители научного сообщества и сотрудники АПК. В Подмосковье на базе школ и колледжей откроется 289 площадок для школьников, студентов и преподавателей, а сотрудники агропредприятий смогут написать диктант прямо на рабочих местах. Проверили свои знания и сотрудники Министерства, всего в диктанте приняли участие 35 человек. За 45 минут участники ответили на 30 вопросов о сельском хозяйстве и АПК. Темы были разнообразные — от растениеводства до цифровизации.

Проверить свои знания в сфере АПК можно двумя способами: онлайн на официальном портале проекта агродиктант.рф и офлайн — на специально организованных площадках в Подмосковье:

«Истринская сыроварня Олега Сироты» (м.о. Истра, дер. Дубровское);

Российский университет кооперации (г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12/30);

«Коломенский аграрный колледж им. Н. Т. Козлова» (г. Коломна, Малинское шоссе, д. 36).

В Москве тест можно пройти на базе РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.

Подробная информация о регистрации доступна на официальном сайте агродиктант.рф.

