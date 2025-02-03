В Подмосковье стартовал новый сезон волонтерского проекта «Зеленый марафон»
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Экологический проект «Зеленый марафон» для школ и детских садов стартует в Московской области. За участие в раздельном сборе и сдаче отходов учреждениям сферы образования будут начислять экобонусы, которые потом можно потратить на свои нужды, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В прошлом сезоне в марафоне участвовали 35 учебных заведений региона. Было собрано и передано на переработку более 41 тонны вторичных ресурсов.
Проект показал себя нужным и важным как для экологического воспитания детей, так и для привлечения дополнительных средств в сферу образования — все заработанные участниками экобаллы превращаются в спортинвентарь для школ и детских садов, учебные пособия или что-то другое в зависимости от нужд учебного заведения.
Призовой фонд зависит от общего сбора:
- главный приз — 100% экобаллов, собранных по итогам сезона;
- приз для детских садов — 60%.
Победителем станет то учреждение, которое сдаст максимальный объем отходов.
Также предусмотрена номинация за максимальный разовый сбор и наибольшее количество проведенных акций (учитываются мероприятия со сбором не менее 600 экобаллов).
Проект «Зеленый марафон» волонтеры реализуют в Королеве, Щелкове, Пушкине и в Мытищах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.