В Подмосковье стартовал новый сезон волонтерского проекта «Зеленый марафон»

Экологический проект «Зеленый марафон» для школ и детских садов стартует в Московской области. За участие в раздельном сборе и сдаче отходов учреждениям сферы образования будут начислять экобонусы, которые потом можно потратить на свои нужды, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В прошлом сезоне в марафоне участвовали 35 учебных заведений региона. Было собрано и передано на переработку более 41 тонны вторичных ресурсов.

Проект показал себя нужным и важным как для экологического воспитания детей, так и для привлечения дополнительных средств в сферу образования — все заработанные участниками экобаллы превращаются в спортинвентарь для школ и детских садов, учебные пособия или что-то другое в зависимости от нужд учебного заведения.

Призовой фонд зависит от общего сбора:

главный приз — 100% экобаллов, собранных по итогам сезона;

приз для детских садов — 60%.

Победителем станет то учреждение, которое сдаст максимальный объем отходов.

Также предусмотрена номинация за максимальный разовый сбор и наибольшее количество проведенных акций (учитываются мероприятия со сбором не менее 600 экобаллов).

Проект «Зеленый марафон» волонтеры реализуют в Королеве, Щелкове, Пушкине и в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.