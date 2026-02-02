В Подмосковье стартовал новый сезон «Цифрового ликбеза» для школьников

В Подмосковье начался новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез», в рамках которого школьники узнают о безопасном использовании искусственного интеллекта и финансовой грамотности, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», подготовленного экспертами благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Для школьников выпустили три новых обучающих ролика, которые уже доступны для просмотра.

В первом ролике рассказывается, как использовать нейросети в учебе и почему важно проверять информацию, полученную от искусственного интеллекта, по надежным источникам. Второй ролик посвящен финансовой грамотности: школьники узнают, как работают кешбэк, накопительные счета и лимиты. Третий ролик знакомит с понятием «дропперство» и объясняет, как не стать жертвой мошенников и не участвовать в незаконных финансовых операциях.

Все видеоматериалы и методические рекомендации размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Организаторы рекомендуют смотреть ролики вместе с родителями или педагогами. Принять участие в проекте можно до 1 марта 2026 года.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.