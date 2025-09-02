В Подмосковье стартовал новый этап маркировки товаров

С 1 сентября вступает в силу обязательный режим регистрации в системе маркировки «Честный знак» для новых категорий товаров. Эта мера направлена на повышение прозрачности, борьбы с контрафактом и улучшение контроля качества продукции на рынке. Обязательная регистрация товаров в системе распространяется на широкий спектр товаров, включая игрушки, спортивное питание, растворимые напитки, сладости, стройматериалы, бритвенные лезвия, моторные масла и автомобильные жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Особое внимание уделяется продуктам для детей - теперь маркировка обязательна для игр и игрушек, предназначенных для детей до 14 лет. В этот перечень входят самокаты, педальные автомобили и аналоги на колесах (кроме трехколесных велосипедов), куклы, интеллектуальные и настольные игры, игральные карты, электрические игрушки, гоночные машины и игровые комплекты.

Также вводится обязательная маркировка для моторных масел, смазочных материалов, тормозных жидкостей, антифризов и антиобледенителей. Это поможет контролировать качество и предотвращать продажу поддельных или низкосортных продуктов в автомобильной отрасли. В дополнение, участники рынка стройматериалов должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» для товаров в потребительской упаковке массой до 300 килограммов, что особенно актуально для сегмента стройиндустрии.

Кроме того, расширение коснется производителей сладостей и кондитерских изделий: печенья, мармелада, вафель, шоколадных и ореховых паст, что поспособствует борьбе с фальсификатом и нелегальной продукцией в сладком сегменте. Также в список вошли участники рынка спортивного питания и сегмент бритв и лезвий, относящийся к косметике и бытовой химии, что поможет повысить безопасность и прослеживаемость этих товаров.

В ведомстве отметили, что в рамках новых мер также началось внедрение офлайн-модуля системы «Честный знак» в аптеках по всей стране, который позволит проверять легальность лекарств даже при отсутствии интернет-соединения или связи с центральной системой. Такой шаг значительно повышает уровень контроля за оборотом лекарственных препаратов и снижает риски реализации поддельных лекарств в аптеках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.