В Подмосковье стартовал конкурс о службе спасения для детей

Творческий конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» стартовал 1 апреля 2026 года в Подмосковье. Проект реализует ГКУ МО «Центр 112» при поддержке правительства региона в рамках программы «Безопасность Подмосковья», сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Конкурс направлен на популяризацию системы-112 среди детей и подростков, формирование уважения к профессиям экстренных служб и развитие интереса к вопросам безопасности. К участию приглашаются жители региона в возрасте от 5 до 18 лет, а также семейные команды. Подать заявки могут школьники, воспитанники образовательных учреждений, представители детских и молодежных объединений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.