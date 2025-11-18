В Подмосковье стал доступен возврат госпошлины за алкогольную лицензию

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает о запуске нового цифрового сервиса для предпринимателей. Теперь подать заявление на возврат излишне уплаченной государственной пошлины за лицензию на розничную продажу алкоголя можно в полностью электронном формате через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый сервис разработан для максимального упрощения и ускорения процедуры. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам больше не нужно лично обращаться в ведомства. Для подачи заявления достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг (РПГУ) через единую систему идентификации и аутентификации и заполнить интуитивно понятную электронную форму. К заявлению в цифровом виде прикрепляются необходимые документы. Воспользоваться услугой могут заявители в двух основных случаях: если госпошлина была уплачена, но обращения за лицензией не последовало и если произошла переплата сверх установленного размера госпошлины. Например, если изменился срок действия лицензии, подавались на 3 года, а согласован был только 1 год. Возврат также может быть предусмотрен и в других случаях, которые необходимо уточнять индивидуально каждому заявителю. После обработки заявления все документы, включая решение и платежное поручение на возврат средств, будут направлены в личный кабинет заявителя на РПГУ, что обеспечивает прозрачность и оперативность всего процесса.

Запуск сервиса по возврату госпошлины за алкогольную лицензию — это очередной шаг в рамках комплексной цифровой трансформации органов власти Подмосковья. Мера направлена на дальнейшее создание комфортных и эффективных условий для ведения бизнеса в регионе, сокращение административных барьеров и издержек предпринимателей.

