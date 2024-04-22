В Подмосковье спасли краснокнижного лебедя-кликуна

На днях в службу «112» обратилась жительница одной из деревень Дмитровского городского округа и сказала, что на ее участок приземлился лебедь, которому требуется помощь. О произошедшем оперативно рассказали главному инспектору охотнадзора Минэкологии Александру Капаеву, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Наш инспектор обратился к егерю местного охотхозяйства, который приехал на место и отловил птицу, ей оказался краснокнижный лебедь-кликун, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Затем редкого пернатого аккуратно погрузили в машину и доставили на осмотр к ветеринарам в Дмитровскую ветеринарную станцию, где его уже ждали».

Лебедь-кликун занесен в Красную книгу Московской области, как вид, находящийся на грани исчезновения в регионе. Это крупная водоплавающая птица, масса тела которой может достигать 14 кг при размахе крыльев — 218-243 см.

По сообщениям специалистов, лебедь-кликун оказался достаточно крупных размеров. По началу он был напуган, размахивал крыльями и шипел, но затем немного успокоился и позволил провести необходимые медицинские процедуры.

В ходе сделанного рентгена ветеринары установили перелом лучевой кости одного крыла. Редкое пернатое для успешного выздоровления было решено поместить на время в центр спасения диких животных. По прогнозам врачей птица должна быстро восстановиться, после чего ее можно будет выпустить обратно в природу.

Никто не остался в стороне, уже поступили предложение от школьников помочь собрать средства на реабилитацию и лечение лебедя. Все хотят, чтобы пернатое побыстрее встало на крыло и снова ощутило своими крыльями воздух.

«Мы рады, что в нашем регионе проживает столько ответственных и неравнодушных к чужому горю граждан. Благодаря им у нас есть надежда на благоприятное будущее и сохранение природного богатства», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.