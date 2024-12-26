В Подмосковье создано 5 центров цифрового образования детей «IT-куб»

В Московской области активно развиваются центры цифрового образования детей «IT-Куб», которые предоставляют обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет возможности для освоения современных IT-навыков. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» были созданы 5 центров цифрового образования детей «IT-куб» в Подольске, Клину, Ленинском, Электростали и Химках.

В центрах дети изучают программирование, мобильную разработку, робототехнику и другие востребованные направления в сфере информационных технологий. Обучение в «IT-Кубах» позволяет каждому ребенку получить качественное дополнительное образование в IT-сфере и подготовиться к будущей профессиональной деятельности.

«Я рад, что в нашей школе открылся цифровой центр «IT-куб.Химки», там я занимаюсь робототехникой. Я успел собрать несколько разных моделей роботов, с одним из которых мы с друзьями участвовали в областных соревнованиях. В дальнейшем я хочу научиться работать с роботом-манипулятором, а так же научиться использовать датчики света для движения робота по линии. Сейчас мы с командой готовимся к робофесту и надеемся занять там призовые места», — поделился учащийся школы «Лидер» Себастиан Окишор.

В Московской области также работают 4 детских технопарка «Кванториум» в Королеве, Балашихе и с 2024 года в Дмитровском и Одинцовском округах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.