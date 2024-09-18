В Подмосковье соцработники могут оформить выплату в 20 тыс руб на аренду жилья

Работники учреждений социального обслуживания Московской области могут оформить ежемесячную выплату на аренду жилья в электронном виде. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей. Если оба супруга работают в этой сфере, то их семья будет получать 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для получения услуги достаточно лишь заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При этом согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, также предоставляется в электронном формате. Уведомление о необходимости дать такое согласие напрямую поступит им в личные кабинеты на региональном портале», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Работники государственных учреждений социального обслуживания Подмосковья, которые не имеют жилья в регионе, могут получать ежемесячную выплату для компенсации аренды. В их числе врачи, помощники по уходу, инструкторы по лечебной физкультуре, логопеды, психологи и младшие воспитатели.

Подать заявление можно на региональном портале. Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

Решение о назначении выплаты либо отказ в ее предоставлении поступит в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.