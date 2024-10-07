В Подмосковье сотрудники Росгвардии почтили память Подольских курсантов

Мероприятия в честь значимого памятного события прошли в подмосковном Подольске. В этот день вся страна отдает дань мужеству курсантов, отважно сражавшихся с врагом на подступах к Москве в 1941 году. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Подмосковья.

В том числе благодаря их героизму был сорван план молниеносной войны, который хотела осуществить фашистская Германия.

В митинге и возложении цветов к Мемориалу памяти приняли участие сотрудники подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, члены совета ветеранов войск правопорядка и ученики кадетских классов Росгвардии школы № 18 имени Подольских курсантов.

Подольские курсанты артиллерийского и пехотного военного училища в октябре 1941 года героически обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве. Основные военные действия разворачивались на Варшавском шоссе, в районе Юхнова, Медыни, Ильинского, Малоярославца и Детчино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.