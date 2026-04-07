В Подмосковье сотрудники медслужбы Росгвардии отмечают праздник

Медицинская служба ведомства выполняет широкий круг задач. Специалисты сопровождают служебно-боевую деятельность, проводят профилактические и лечебные мероприятия, организуют оздоровление и реабилитацию сотрудников. Особое внимание уделяется тщательным медосмотрам бойцов, вернувшихся из командировок.

От уровня подготовки и оперативности медиков зависят здоровье и боеготовность личного состава. Сотрудники службы участвуют в сопровождении специальных операций, обеспечивают комплексную поддержку подразделений, контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку и реализуют программы восстановления работоспособности.

Неотъемлемой частью работы остается повышение квалификации. Медики регулярно проходят учебно-методические сборы и участвуют в межведомственных тренировках. На занятиях отрабатываются действия в условиях, приближенных к реальным, включая помощь при чрезвычайных ситуациях, эвакуацию пострадавших и работу в полевых условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.