В Подмосковье состоялся XI съезд Совета муниципальных образований региона

На XI съезде Совета муниципальных образований Московской области, который прошел 27 ноября, был заключен ряд соглашений о сотрудничестве и решены организационные вопросы, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы провели съезд Совета муниципальных образований, на котором обсудили рабочие вопросы и избрали органы управления. Впереди у нас амбициозные планы, будем с коллегами работать, проводить форумы, проводить обсуждение тех вопросов, которые сделают жизнь наших людей на территории Московской области лучше», — сказал председатель Совета муниципальных образований Московской области Сергей Мужальских.

Делегаты в ходе заседания совета заслушали доклад о работе организации на протяжении трех лет. Также приняли ряд назначений. В итоге Мужальских был утвержден на должность председателя, полномочия Николая Ханина на посту исполнительного директора ассоциации продлили.

В этот же день в ходе заседания совет подписал соглашения о сотрудничестве с рядом организаций, одной из них стало «Здоровое отечество».

«Московская область для нас не просто регион. Это одна из площадок, где мы осуществляем свои культурные, спортивные и социальные инициативы. Мы плотно взаимодействуем с молодежью Московской области, объединяем их, проводим различные спротивномассовые мероприятия. Вводим свои проекты, один из самых ярких — это „Марафон зарядок с олимпийскими чемпионами“, — сказала руководитель общероссийского общественного движения „Здоровое отечество“ Екатерина Лещинская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.