В Подмосковье состоялся Международный бизнес-форум для женщин

В инновационном центре «Сколково» прошел Международный бизнес-форум для женщин, организованный деловым клубом Skolkovo Womens Forum. Мероприятие собрало более 1,5 тысяч участников, передает пресс-служба Сбера.

Ключевая цель форума — консолидация усилий женщин-лидеров и созданиевозможностей для активного развития бизнеса, образовательных инициатив, внедрения передовых цифровых технологий и раскрытия потенциала в социальных проектах.

Эксперты Сбера рассказали об эффективных алгоритмах управления бизнесом и искусстве постановки амбициозных целей, а также организовали специальный семинар, посвященный внедрению искусственного интеллекта (AI) в бизнес-процессы. На нем участников познакомили со стратегиями применения AI для оптимизации процессов и улучшения качества предоставляемых товаров и услуг.

«Мы видим много ярких талантливых женщин, реализующих успешные проекты во всех отраслях экономики. Их энергия и инициатива формируют качественно новый уровень ведения бизнеса в России. Наш банк гордится возможностью поддерживать таких сильных и целеустремленных лидеров и способствовать формированию условий для воплощения самых смелых бизнес-идей», — считает управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.