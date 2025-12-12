В Подмосковье состоялся бал советников по воспитанию

11 декабря в Государственном университете просвещения прошел региональный семинар-практикум «Бал советников директоров по воспитанию». Мероприятие организовано министерством образования Московской области совместно с Областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке Российского детско-юношеского центра. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Бал объединил более 170 участников из различных муниципалитетов Подмосковья, включая обучающихся, родителей, педагогов и советников директоров по воспитанию.

Директор королевской гимназии № 5, заслуженный работник образования Московской области Вера Журавель, отметила важность таких мероприятий: «Дарить людям добро и красоту — это было вечным. Это результат командной работы и усилий тех, кто ведет нас вперед: советников по воспитанию, заместителей по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования. Мы знаем одно — красота спасет мир! И потому, балу быть!».

Семинар стал платформой для профессионального развития педагогов и руководителей образовательных учреждений. Программа мероприятия включала мастер-классы по воспитательной практике, показательные танцевальные номера и занятия по бальным танцам.

«Сегодня перед нами раскрылась красота женских сердец, уважение и сила мужчин, но самым трогательным стала искренняя, светлая поддержка родителей. Это наполняет сердце вдохновением и в такие моменты понимаешь: все, что мы делаем, несет настоящую ценность. То, что родители сегодня рядом со своими детьми, что они разделяют с ними чувства и моменты этого праздника!», — сказал Святослав Громов, главный эксперт Росдетцентра, региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята», а также член общественной палаты и родительского комитета Московской области.

В ведомстве отметили, что в 2026 году планируется расширение практики проведения балов в образовательных организациях, что будет способствовать укреплению культурных традиций и развитию творческих компетенций обучающихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.