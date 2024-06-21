В Подмосковье состоялось заседание общественного совета

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В день памяти святого великомученика Феодора Стратилата на базе главного управления ФССП России по Московской области прошло рабочее совещание общественного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заседании приняли участие руководитель ГУФССП России по Московской области Андрей Тагаев, заместитель руководителя Григорий Столяров, врио начальника отдела организации профессиональной подготовки и воспитательной работы Андрей Шитов, председатель общественного совета — президент торгово-промышленной палаты Московской области — Денис Французов и члены Общественного совета.

Основной темой заседания стало подведение итогов работы главного управления за первое полугодие 2024 года, в том числе в направлении организации общественной деятельности.

Обсуждались вопросы поддержки участников специальной военной операции и отправки гуманитарной помощи, а также участие Молодежного совета при ГУФССП России по Московской области в мероприятиях, проводимых Московским областным филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Особое внимание было уделено вопросам исполнения решений судов, направленных на восстановление прав несовершеннолетних детей. Участники совещания обсудили организационные вопросы и разработали концепцию мероприятий на второе полугодие 2024 года.

В этот знаменательный для службы день, приглашенный гость — иерей Александр Якименко, от синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами передал Главному управлению ФССП России по Московской области икону Небесного Покровителя Федеральной службы судебных приставов великомученика Феодора Стратилата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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