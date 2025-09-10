В Подмосковье состоялось торжественное награждение руководителей торговых сетей

Сегодня в Московской области состоялось торжественное награждение руководителей торговых сетей, действующих в регионе. Это — сотрудники Х5Group, сетей «Магнит», «Дикси», «Ашан», «ВкусВилл», «Лемана ПРО», чей стаж работы в отрасли составляет от 3 до 28 лет. Благодарственные письма вручил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Торговые сети — важная часть повседневной жизни. Ежедневно они обеспечивают жителей продуктами и товарами первой необходимости, предлагая современные и удобные форматы обслуживания. Оборот розничной торговли в Подмосковье в прошлом году составил 4,47 триллиона рублей, это 2 место среди регионов ЦФО. Сегодня у нас работает более 52,7 тыс. стационарных торговых объектов, из них порядка 18 тысяч — магазины торговых сетей. В отрасли занято свыше 469 тысяч человек, именно их работа помогает сфере стабильно развиваться. Мы стремимся к тому, чтобы магазины были удобными, доступными и современными. Только за полгода в Подмосковье введено в эксплуатацию около 122 тысяч кв. метров новых торговых площадей, за счет чего создано более 1,1 тысячи рабочих мест», — отметил Сергей Оганов.

В ведомстве дополнили, что ранее в этом году в рамках празднования Дня работника торговли в регионе наградили еще 528 специалистов — от продавцов-кассиров и супервайзеров до руководителей торгового сектора и управляющих магазинами. Наиболее широко в Подмосковье представлены торговые сети «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Верный», «ВкусВилл», «Лента» и «Ашан». Новые магазины и современные форматы торговли способствуют росту экономики и формированию комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.